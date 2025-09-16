Экологи рассказали об опасных выбросах в атмосфере Волгограда

При этом специалисты отметили, что в поступающих в комитет жалобах, как правило, нет информации о конкретных предприятиях-нарушителях, а также фото- и видеодоказательства причастности организаций к выбросам, в связи с чем законные основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий — отсутствуют. Также эксперты обратили внимание, что часть полномочий за благополучием окружающей среды находится в ведении Роспотребнадзора, куда также направляется информация о такого рода обращениях горожан.