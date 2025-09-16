Аэропорт Омска сообщил об отмене вечернего рейса в Казахстан

На онлайн-табло аэропорта появилась информация об отмене рейса авиакомпании «Кристалл Джет» в столицу Казахстана — Астану. Самолёт должен был отправиться в 18:20, но вылет снят.
При этом утренний рейс по этому же направлению состоялся. В 8:30 борт авиакомпании вылетел в Астану без задержек. Всего на этот день в Омске было запланировано три международных вылета.
Кроме того, корректировки затронули и внутренние направления. Рейс авиакомпании «Россия» в Сочи, который должен был вылететь в 7:20 утра, перенесли почти на шесть часов.