Суд взыскал 81 тысячу рублей с нарушителя ПДД в Хабаровском крае

После ареста банковских счетов и угрозы ареста имущества водитель погасил долг.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске водитель, виновный в ДТП, не торопился погашать долг. Однако после того, как судебные приставы арестовали его банковские счета и ограничили выезд за границу, мужчина выплатил ущерб пострадавшему. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Комсомольске мужчина, нарушивший правила дорожного движения и ставший виновником аварии, не спешил возмещать материальный ущерб — 81 тысячу рублей. Суд обязал виновника ДТП выплатить компенсацию пострадавшему, но он долгое время игнорировал решение суда.

«Когда мужчина продолжил уклоняться от исполнения обязательств, в дело вступили судебные приставы. Они арестовали деньги на его банковских счетах и вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы страны», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме того, комсомольчанину напомнили, что следующим шагом может стать арест его имущества. Осознав возможные последствия, нарушитель ПДД нашел средства и полностью погасил долг, вернув деньги пострадавшему.