Более 1500 жителей Поморья присоединились к профтурам службы занятости

Всего в текущем году было организовано 108 экскурсий, в них приняли участие школьники, студенты, а также безработные. Партнерами проекта стал 101 работодатель из разных отраслей экономики: лесопромышленного комплекса, транспортной, производственной, сельскохозяйственной отраслей, а также учреждения здравоохранения и образования. Для школьников состоялось 47 специализированных встреч с работодателями.