Более 1500 жителей Поморья присоединились к профтурам службы занятости

Для них организовали почти 110 экскурсий на предприятия.

Источник: Национальные проекты России

Участниками профтуров на предприятия, которые организовывала служба занятости по национальному проекту «Кадры», стали свыше 1,5 тыс. жителей Архангельской области. Об этом сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития региона.

Всего в текущем году было организовано 108 экскурсий, в них приняли участие школьники, студенты, а также безработные. Партнерами проекта стал 101 работодатель из разных отраслей экономики: лесопромышленного комплекса, транспортной, производственной, сельскохозяйственной отраслей, а также учреждения здравоохранения и образования. Для школьников состоялось 47 специализированных встреч с работодателями.

«Такие мероприятия помогают школьникам и студентам увидеть, что перспективы развития есть здесь, в Архангельской области, снизить отток молодежи и формировать профессиональные кадры в соответствии с запросами работодателей», — отметил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.