В Омске на этой неделе определят дату начала отопительного сезона

Городские власти Омска определят точную дату начала отопительного сезона на ближайшем заседании оперативного штаба при мэрии. Решение будет принято в четверг, 18 сентября.
По мнению специалистов администрации, запуск отопления пока преждевременен из-за достаточно высоких среднесуточных температур в этом сентябре.
В то же время мэрия подчеркнула, что подготовка к отопительному сезону практически завершена: 99% объектов социальной сферы (садики, школы, больницы) и 99% многоквартирных домов готовы к подаче тепла.
Отметим, что в прошлом году отопительный период в Омске стартовал 23 сентября.