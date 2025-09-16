Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на этой неделе определят дату начала отопительного сезона

В прошлом году отопительный период в городе стартовал 23 сентября.

Источник: Om1 Омск

Городские власти Омска определят точную дату начала отопительного сезона на ближайшем заседании оперативного штаба при мэрии. Решение будет принято в четверг, 18 сентября.

По мнению специалистов администрации, запуск отопления пока преждевременен из-за достаточно высоких среднесуточных температур в этом сентябре.

В то же время мэрия подчеркнула, что подготовка к отопительному сезону практически завершена: 99% объектов социальной сферы (садики, школы, больницы) и 99% многоквартирных домов готовы к подаче тепла.

Отметим, что в прошлом году отопительный период в Омске стартовал 23 сентября.