В Калининграде начали строить очистные для Верхнего озера

В Калининграде начали строить очистные на выпусках ливнёвок в водотоки Верхнего озера. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Работы ведутся у ручья на Тельмана. Специалисты сооружают площадку под КНС, которая будет поднимать стоки наверх, в три последовательно соединённые цистерны.
«В первой будет происходить очистка от песка и глины. Во второй установят нефтесепаратор, который избавит дождевую воду от примесей масла и бензина. В третьей, перед самым выпуском, воду обеззаразят ультрафиолетом», — объяснила Дятлова.
В 2023 году после жалоб горожан в Калининграде почистили поверхность и берега Верхнего озера. В январе 2025-го эколог рассказал, что рыба и утки гибнут в городских водоёмах из-за перегрузки главного канализационного коллектора.