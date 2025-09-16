Ричмонд
В Калининграде начали строить очистные для Верхнего озера

Работы ведутся у ручья на Тельмана.

Источник: телеграм-канал Елены Дятловой

В Калининграде начали строить очистные на выпусках ливнёвок в водотоки Верхнего озера. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

Работы ведутся у ручья на Тельмана. Специалисты сооружают площадку под КНС, которая будет поднимать стоки наверх, в три последовательно соединённые цистерны.

«В первой будет происходить очистка от песка и глины. Во второй установят нефтесепаратор, который избавит дождевую воду от примесей масла и бензина. В третьей, перед самым выпуском, воду обеззаразят ультрафиолетом», — объяснила Дятлова.

В 2023 году после жалоб горожан в Калининграде почистили поверхность и берега Верхнего озера. В январе 2025-го эколог рассказал, что рыба и утки гибнут в городских водоёмах из-за перегрузки главного канализационного коллектора.