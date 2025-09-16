Ричмонд
Семь этажей готовы: в Омске достроили каркас медико-хирургического центра

В Омске завершили возведение каркаса нового корпуса клинического медико-хирургического центра на улице Булатова, 105.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Здание достигло проектной высоты — семь этажей. Сейчас на объекте идут работы по монтажу внутренних стен и закрытию теплового контура.

Общая площадь корпуса составит 6,7 тысячи квадратных метров. Архитектурное решение подготовили омские компании «Омскпроект» и «АДМ», генеральным подрядчиком выступает строительная организация «КварталСтрой».

По проекту завершение строительства запланировано на конец мая 2026 года. На площадке уже смонтирована кислородная станция и завершено устройство кислородопровода, который обеспечит все этажи будущего здания.

После ввода корпуса в эксплуатацию в медико-хирургическом центре расширят возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам.