Семь этажей готовы: в Омске достроили каркас медико-хирургического центра

Здание достигло проектной высоты — семь этажей. Сейчас на объекте идут работы по монтажу внутренних стен и закрытию теплового контура.
Общая площадь корпуса составит 6,7 тысячи квадратных метров. Архитектурное решение подготовили омские компании «Омскпроект» и «АДМ», генеральным подрядчиком выступает строительная организация «КварталСтрой».
По проекту завершение строительства запланировано на конец мая 2026 года. На площадке уже смонтирована кислородная станция и завершено устройство кислородопровода, который обеспечит все этажи будущего здания.
После ввода корпуса в эксплуатацию в медико-хирургическом центре расширят возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам.