Новороссийский клинический центр ФМБА получил современное оборудование

Более 19 единиц техники поступило в женскую консультацию клинического центра ФМБА города Новороссийска Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в городской администрации.
В перечень нового оснащения вошли ультразвуковой кавитационный аппарат и электрохирургическая система. Это оборудование позволяет проводить эффективное малоинвазивное лечение, в том числе хронического эндометрита. Метод низкочастотной ультразвуковой кавитации способствует наступлению и благополучному развитию беременности.
«Для нас крайне важно не только вовремя поставить диагноз, но и предложить нашим пациенткам максимально щадящее и эффективное лечение. Приобретенное оборудование — это стратегическое решение. Теперь мы можем лечить фоновые и предраковые заболевания шейки матки, влагалища и матки амбулаторно, с минимальным стрессом для женщины и с максимальным результатом. Это прямой вклад в профилактику онкозаболеваний и сохранение репродуктивного потенциала», — отметила заведующая женской консультацией Новороссийского клинического центра ФМБА Екатерина Заец.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.