Новороссийский клинический центр ФМБА получил современное оборудование

«Для нас крайне важно не только вовремя поставить диагноз, но и предложить нашим пациенткам максимально щадящее и эффективное лечение. Приобретенное оборудование — это стратегическое решение. Теперь мы можем лечить фоновые и предраковые заболевания шейки матки, влагалища и матки амбулаторно, с минимальным стрессом для женщины и с максимальным результатом. Это прямой вклад в профилактику онкозаболеваний и сохранение репродуктивного потенциала», — отметила заведующая женской консультацией Новороссийского клинического центра ФМБА Екатерина Заец.