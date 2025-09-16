Полмоста закрыто, снимают асфальт: какая обстановка в первый день ремонта на Дворцовом

Дорожники отгородили половину моста. На месте уже работает техника — снимают старый асфальт. Весь транспортный поток идет по оставшейся половине моста — движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Пешеходы пересекают переправу как обычно.
Напомним, что на время первого этапа работ, который стартовал 16 сентября, на Дворцовом закрыли направление от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным. Продлится он до 25 сентября, после чего схема движения на мосту поменяется.
Удивительно, но сильных заторов первый день ограничений не спровоцировал. По данным «Яндекс. Пробок», на мосту, подъездах к нему и набережных наблюдается небольшое затруднение движения, но в остальном дороги довольно свободны.