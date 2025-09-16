В Рязани прошел форум, посвященный международному бизнесу

Восьмой деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» состоялся 11 сентября в Рязани. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
Около 300 участников ― послы иностранных государств, предприниматели региона, представители власти и институтов поддержки бизнеса, а также члены международных сообществ и организаций ― обсуждали механизмы формирования и продвижения экспортно-импортных потоков. В этом году в числе гостей были участники из Беларуси, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Центральным событием форума стало пленарное заседание.
Для представителей бизнес-сообщества работали панельные дискуссии по вопросам трансграничной торговли, круглые столы по конкретным направлениям экспорта, а также были организованы мастер-классы по ведению внешнеэкономической деятельности от российских и иностранных компаний. Отдельные секции были посвящены обсуждению возможностей для развития экспорта в Китай, страны Латинской Америки, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Совместно с представителями «Агроэкспорта» бизнесмены обсудили перспективы и новые возможности для экспорта продукции АПК.
«Рязанские предприниматели смогут обсудить механизмы формирования и продвижения экспортно-импортных потоков, получить полезную информацию и ответы на свои вопросы. Важная часть форума — неформальные встречи, в том числе за дегустацией продукции рязанских производителей», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.