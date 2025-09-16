В Рязани прошел форум, посвященный международному бизнесу

Для представителей бизнес-сообщества работали панельные дискуссии по вопросам трансграничной торговли, круглые столы по конкретным направлениям экспорта, а также были организованы мастер-классы по ведению внешнеэкономической деятельности от российских и иностранных компаний. Отдельные секции были посвящены обсуждению возможностей для развития экспорта в Китай, страны Латинской Америки, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Совместно с представителями «Агроэкспорта» бизнесмены обсудили перспективы и новые возможности для экспорта продукции АПК.