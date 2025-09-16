В Алматы временно отключат свет в ряде районов

По данным АО «Алатау жарық компаниясы», специалисты проводят капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи. Работы будут выполняться ежедневно с 08:00 до 17:00, а в отдельных случаях — до 24:00.
Согласно опубликованному графику, отключения возможны по следующим адресам:
16 сентября
С 08:00 до 17:00:
- мкр. Алгабас;
- мкр. Карагайлы (ул. Кулиман, М. Татимов, Ажарлы, К. Надырова);
- мкр. Баян ауыл;
- мкр. Мамыр (ул. Степная, д.2−5);
- мкр. Алтынбесик (д.63−84).
С 09:00 до 17:00:
- мкр. Горный Гигант;
- мкр. Актобе;
- мкр. Кок-шокы.
17 сентября
С 08:00 до 17:00:
- мкр. Тастыбулак, Акжар;
- мкр. Акжар (СТ Алтын Алма 315);
- мкр. Томирис (ул. Центральная, ул. Маркса, ул. Озерная);
- мкр. Карасу (ул. Озерная, пер. 40 лет Победы, пер. Алматинский, ул. Озерная, ул. Парниковая, ул. Кусайын улы, пер. Торгов);
- мкр. Карасу (пер. Кошек Батыра, ул. Күршім, ул. Бурундайская, Первомайская промзона)
- пр. Сейфуллина, ул. Айбасова;
- ул. Сауранбаева, ПКСК «Мадина» 24А;
- ул. Төлеген Тәжібаев; ул. Шемякина д. 281 по 376; ул. Федосеева д. 19 по 70; ул. Михайловская д. 34 по 11;
- мкр. Маяк (ул. Топчиева; ул. Аққұтан; ул. Утемисова: ул. Желмия; ул. Капчагайская; ул. с/о Авиатор);
- ул. Васнецова, Тлендиева, Толе би, Волховская, Карасай батыра, 8 линия, Богенбай батыра, Жарокова, Розыбакиева, Ескараева;
- мкр. Горный Гигант;
- мкр. Актобе;
- пр. Аль-Фараби, д. 21
- мкр. Думан;
- ул. Нусупбекова, Ашимбаева, Потанина, Баишева, Джангильдина, Янушкевича, Жургенева, Грибоедова, Арыковой, Пушкина, Колпаковского, Иссыкская, Тургенская;
- мкр. Мамыр (ул. Бульвар Садовый д.1);
- мкр. Достык (ул. Илтипат, д.45−59);
- мкр. Рахат, (д.1−46, ул. Северная, д.53−81, ул. Дружба, д.1−10).
С 09:00 до 24:00:
- жилые дома (частный сектор) ул. Полежаева д.7−57. пр. Райымбека д. 174, д.215−219,
18 сентября
С 08:00 до 17:00:
- мкр. Шанырак-2 (ул. Жанкожа батыра, ул. Отемисулы);
- пр. Райымбека; ул. Алексеева; ул. Индустриальная;
- ул. Богенбай батыра, Умбетбаева, Толе би, Гагарина, Жамбыла, между улицей Шарипова и Досмухамедова, Жандосова, Розыбакиева, Егизбаева, 19 линия, Богенбай батыра, Ауэзова, Рыспаева;
- мкр. Таусамалы;
- С/Т Эдельвейс, ул. Усикова;
- ул. Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купала, Читинская, Спасская, Карагандинская, Стахановская, Станкевича, Буденного, Ахан Серы, Акынов;
- ул. Тимирязева, Ауезова, Габдуллина, Розыбакиева, Ескараева, Ходжанова, Жарокова;
- мкр. Горный Гигант, Актобе;
- м-он Думан (ул. Хантенгри, Татыбекова, Халиуллина, Кереку, Хантенгри, Есил);
- ул. Татыбекова;
- мкр. Музтау;
- мкр. Самал-1;
- мкр. Мамыр-4;
19 сентября
С 08:00 до 17:00:
- мкр. Акжар (с/т «Наурыз Ардагер»);
- мкр. Курамыс (ул. Камбар, Балбырауын, Алатау);
- ул. Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купалы, Читинская; Ахан Серы, Арктическая, Шереметьева, Сельскохозяйственная, Международная, Терехина, Бехтерева, Жумабаева, Эстонская, Вековая, Свирская, Терехина, Международная, Баканасская, Загородная;
- ул. Каргалинская;
- ул. Новои;
- южнее ул. Жамбыла, между улицей Шарипова и Досмухамедова;
- мкр. 9, д. 69, д.69/1, д.69/2, д.69а, д.69б, д.69/3, д.69/4, д.69/6
- мкр. Алатау
- мкр. Коккайнар (Саялы, улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше).