В Алматы временно отключат свет в ряде районов

До 19 сентября в некоторых районах Алматы возможны кратковременные перебои с электроснабжением из-за плановых ремонтных работ на сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: pexels

По данным АО «Алатау жарық компаниясы», специалисты проводят капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи. Работы будут выполняться ежедневно с 08:00 до 17:00, а в отдельных случаях — до 24:00.

Согласно опубликованному графику, отключения возможны по следующим адресам:

16 сентября

С 08:00 до 17:00:

  • мкр. Алгабас;
  • мкр. Карагайлы (ул. Кулиман, М. Татимов, Ажарлы, К. Надырова);
  • мкр. Баян ауыл;
  • мкр. Мамыр (ул. Степная, д.2−5);
  • мкр. Алтынбесик (д.63−84).

С 09:00 до 17:00:

  • мкр. Горный Гигант;
  • мкр. Актобе;
  • мкр. Кок-шокы.

17 сентября

С 08:00 до 17:00:

  • мкр. Тастыбулак, Акжар;
  • мкр. Акжар (СТ Алтын Алма 315);
  • мкр. Томирис (ул. Центральная, ул. Маркса, ул. Озерная);
  • мкр. Карасу (ул. Озерная, пер. 40 лет Победы, пер. Алматинский, ул. Озерная, ул. Парниковая, ул. Кусайын улы, пер. Торгов);
  • мкр. Карасу (пер. Кошек Батыра, ул. Күршім, ул. Бурундайская, Первомайская промзона)
  • пр. Сейфуллина, ул. Айбасова;
  • ул. Сауранбаева, ПКСК «Мадина» 24А;
  • ул. Төлеген Тәжібаев; ул. Шемякина д. 281 по 376; ул. Федосеева д. 19 по 70; ул. Михайловская д. 34 по 11;
  • мкр. Маяк (ул. Топчиева; ул. Аққұтан; ул. Утемисова: ул. Желмия; ул. Капчагайская; ул. с/о Авиатор);
  • ул. Васнецова, Тлендиева, Толе би, Волховская, Карасай батыра, 8 линия, Богенбай батыра, Жарокова, Розыбакиева, Ескараева;
  • мкр. Горный Гигант;
  • мкр. Актобе;
  • пр. Аль-Фараби, д. 21
  • мкр. Думан;
  • ул. Нусупбекова, Ашимбаева, Потанина, Баишева, Джангильдина, Янушкевича, Жургенева, Грибоедова, Арыковой, Пушкина, Колпаковского, Иссыкская, Тургенская;
  • мкр. Мамыр (ул. Бульвар Садовый д.1);
  • мкр. Достык (ул. Илтипат, д.45−59);
  • мкр. Рахат, (д.1−46, ул. Северная, д.53−81, ул. Дружба, д.1−10).

С 09:00 до 24:00:

  • жилые дома (частный сектор) ул. Полежаева д.7−57. пр. Райымбека д. 174, д.215−219,

18 сентября

С 08:00 до 17:00:

  • мкр. Шанырак-2 (ул. Жанкожа батыра, ул. Отемисулы);
  • пр. Райымбека; ул. Алексеева; ул. Индустриальная;
  • ул. Богенбай батыра, Умбетбаева, Толе би, Гагарина, Жамбыла, между улицей Шарипова и Досмухамедова, Жандосова, Розыбакиева, Егизбаева, 19 линия, Богенбай батыра, Ауэзова, Рыспаева;
  • мкр. Таусамалы;
  • С/Т Эдельвейс, ул. Усикова;
  • ул. Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купала, Читинская, Спасская, Карагандинская, Стахановская, Станкевича, Буденного, Ахан Серы, Акынов;
  • ул. Тимирязева, Ауезова, Габдуллина, Розыбакиева, Ескараева, Ходжанова, Жарокова;
  • мкр. Горный Гигант, Актобе;
  • м-он Думан (ул. Хантенгри, Татыбекова, Халиуллина, Кереку, Хантенгри, Есил);
  • ул. Татыбекова;
  • мкр. Музтау;
  • мкр. Самал-1;
  • мкр. Мамыр-4;

19 сентября

С 08:00 до 17:00:

  • мкр. Акжар (с/т «Наурыз Ардагер»);
  • мкр. Курамыс (ул. Камбар, Балбырауын, Алатау);
  • ул. Герцена, Кожедуба, Орджоникидзе, Джангильдина, Янки Купалы, Читинская; Ахан Серы, Арктическая, Шереметьева, Сельскохозяйственная, Международная, Терехина, Бехтерева, Жумабаева, Эстонская, Вековая, Свирская, Терехина, Международная, Баканасская, Загородная;
  • ул. Каргалинская;
  • ул. Новои;
  • южнее ул. Жамбыла, между улицей Шарипова и Досмухамедова;
  • мкр. 9, д. 69, д.69/1, д.69/2, д.69а, д.69б, д.69/3, д.69/4, д.69/6
  • мкр. Алатау
  • мкр. Коккайнар (Саялы, улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше).