В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили на сайте Минпросвещения.
«Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования», — говорится в релизе.
Его основные задачи:
рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, поступивших в региональные комиссии;разработка рекомендаций по этой теме.
Сопредседателями совета стали глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководитель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова.
Ведомство уточнило, что все решения совещательного органа носят рекомендательный характер.