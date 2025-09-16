Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов

В РФ создали совет по защите профессиональной чести и достоинства учителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили на сайте Минпросвещения.

«Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования», — говорится в релизе.

Его основные задачи:

рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, поступивших в региональные комиссии;разработка рекомендаций по этой теме.

Сопредседателями совета стали глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководитель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова.

Ведомство уточнило, что все решения совещательного органа носят рекомендательный характер.