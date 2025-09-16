В России создали совет по защите профессиональной чести педагогов

«Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования», — говорится в релизе.