В Пермском крае за неделю выявили более 11 тысяч случаев ОРВИ

Число заболевших ОРВИ в Пермском крае за минувшую неделю превысило 11 тысяч человек, сообщает радио Sputnik Пермь.
Об этом радиостанции рассказала замначальника отдела эпидемнадзора регионального Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. По её словам, сейчас в крае отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, который связывают с формированием организованных коллективов.
«За прошедшую неделю в крае зарегистрировано более 11 000 случаев ОРВИ, случаи гриппа пока не зарегистрированы. По данным лабораторного мониторинга, среди пациентов с симптомами ОРВИ циркулируют вирусы негриппозной этиологии: это риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа», — рассказала станции Наталья Вольдшмидт.
В ведомстве призвали жителей Пермского края вакцинироваться против гриппа, чтобы снизить риск заболевания. По данным управления, в регион поступило больше 700 тысяч доз вакцины для населения. К 15 сентября привиться успели более 200 тысяч жителей.
В группе риска по заболеваемости гриппом являются дети, беременные женщины и люди, чья работа связана с общением с большим количеством людей: медработники, работники сферы образования, транспорта, а также социальной и коммунальной сфер. Получить прививку бесплатно рекомендуют в поликлиниках и пунктах вакцинации.
Роспотребнадзор также посоветовал не игнорировать и другие меры профилактики, включая мытьё рук, частое проветривание и избегание контактов с простывшими людьми. В случае появления симптомов необходимо обратиться к специалистам.