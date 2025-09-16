В Ленинградской области открыли производство кормовых добавок для животных

Общая площадь комплекса составляет более 7000 кв. м и включает в себя административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса. Проектная мощность комплекса — 1300 тонн готовой продукции в год, из них 300 тонн в жидком виде и 1000 тонн — в сухом. Там будут производить жидкие биоконсерванты для заготовки объемистых кормов, а также выпускать закваски для переработки молока и производства кисломолочной продукции.