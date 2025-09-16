В Ленинградской области открыли производство кормовых добавок для животных

Комплекс по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных начал работать в Тосненском районе Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Общая площадь комплекса составляет более 7000 кв. м и включает в себя административный, производственно-лабораторный и производственно-складские корпуса. Проектная мощность комплекса — 1300 тонн готовой продукции в год, из них 300 тонн в жидком виде и 1000 тонн — в сухом. Там будут производить жидкие биоконсерванты для заготовки объемистых кормов, а также выпускать закваски для переработки молока и производства кисломолочной продукции.
«Продукция этого современного предприятия станет важным компонентом в рационе наших племенных животных, позволит еще больше повысить продуктивность животноводства Ленинградской области, которая уже сегодня является лидером по надоям и одним из флагманов отечественного АПК. Это наш вклад не только в продовольственную безопасность региона, но и всей страны», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олег Малащенко.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.