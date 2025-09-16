Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста

По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством «Корпорации развития Курской области», бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.