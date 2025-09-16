Экс-губернатор Курской области Смирнов обжаловал продление ареста

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов, обвиняемые в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде еще не назначена.
Согласно решению Мещанского суда, Смирнов остается в СИЗО до 15 декабря, Дедов — до 16 декабря. Оба признали вину в мошенничестве и заключили сделку со следствием.
Ранее суд арестовал их по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством «Корпорации развития Курской области», бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.