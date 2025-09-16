Опасный салат из Китая не пустили в Приморье

В Приморском крае предотвратили ввоз крупной партии зараженной зелени. Специалисты Россельхознадзора не пропустили через границу более 1,3 тонны свежего салата латук из Китая, в котором обнаружили опасного вредителя — западного цветочного трипса.
Продукция прибыла на фитосанитарный пост «Пограничный» в грузовике. Во время обязательной проверки эксперты отобрали пробы для анализа. Исследование, проведенное 11 сентября, подтвердило наличие в салате карантинного организма, запрещенного к ввозу на территорию стран Евразийского союза (ЕАЭС).
Выпуск опасного груза был сразу запрещен. По решению владельца вся партия зараженного салата будет уничтожена.
Это уже второй случай в 2025 году, когда в китайской зелени, ввозимой в Приморье, находят этого вредителя. В предыдущий раз трипс был обнаружен в партии кинзы весом 102 килограмма, которая также была уничтожена.
Западный цветочный трипс крайне опасен для сельского хозяйства. Он не только вредит растениям, но и переносит вирусы, способные погубить урожай тепличных культур, цветов и овощей.