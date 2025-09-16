Рынок строящегося жилья в Ростове потерял четырех застройщиков в 2025 году

В августе 2025 года на рынке строящегося жилья в Ростове-на-Дону отметили сокращение числа застройщиков. Об этом со ссылкой на данные аналитической системы сообщает портал domostroydon.ru.
В публикации сказано, что в городе из 171 осталось 163 строящихся дома и 59 жилых комплексов из 65. Количество застройщиков сократилось с 41 до 37 компаний, что примерно на 10% меньше, чем в прошлом году. Похожая ситуация с девелоперами наблюдается и в целом по региону.
При этом общий объем предложения продолжает расти. В прошлом месяце в продаже находились 67,3 тысячи квартир общей площадью более 3 млн кв. метров, это на 4% больше, чем годом ранее.
Особое внимание аналитики уделяют росту нераспроданных остатков. На конец августа в продаже оставалось 47,3 тысячи лотов площадью 2,13 млн кв. метров, это на 15% больше, чем в прошлом году. В августе 2024 года нераспроданных квартир было на 30% больше, чем годом ранее.
