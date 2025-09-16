Работодатели в Хабаровске готовы платить большие деньги специалистам

В сентябре в Хабаровске на первое место по зарплатам выходит вакансия руководителя отдела обучения и развития персонала. Работодатель готов предложить 170 тысяч рублей в месяц. В обязанности кандидата входит формирование системы корпоративного обучения, развитие управленческих компетенций сотрудников и работа с кадровым резервом. Для этой должности нужно иметь опыт работы от трех лет и профильное образование.