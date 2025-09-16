Работодатели в Хабаровске готовы платить большие деньги специалистам

В сентябре Хабаровск стал местом для размещения множества высокооплачиваемых вакансий. Руководители и специалисты по строительству, геодезии и энергетике могут претендовать на зарплаты до 170 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В сентябре в Хабаровске на первое место по зарплатам выходит вакансия руководителя отдела обучения и развития персонала. Работодатель готов предложить 170 тысяч рублей в месяц. В обязанности кандидата входит формирование системы корпоративного обучения, развитие управленческих компетенций сотрудников и работа с кадровым резервом. Для этой должности нужно иметь опыт работы от трех лет и профильное образование.
На втором месте — вакансия главного специалиста / инженера по сопровождению строительства с зарплатой в 150,5 тысячи рублей. Этот кандидат должен иметь высшее техническое образование, знания нормативной документации и опыт контроля строительства объектов в сфере энергетики.
Третью строчку занимает вакансия геодезиста с зарплатой от 130 тысяч рублей. Для этой должности требуется опыт работы с геодезическим оборудованием и навыки в AutoCAD и Civil 3D. Обязанности включают выполнение полевых и камеральных работ, а также сопровождение строительства.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на четвертом месте. По информации сервиса SuperJob, работодатель готов платить от 120 тысяч рублей в месяц, при этом работа осуществляется вахтовым методом. Важное требование — соответствующий допуск и опыт работы в данной сфере.
Замыкает пятерку вакансий директор магазина, который может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей. Основные задачи включают управление персоналом, выполнение плана продаж и контроль над операционной деятельностью.