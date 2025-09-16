Названы марки авто, которые сильнее всего подорожают с 1 ноября

«Среди новых автомобилей 68% имеют мощность выше 160 л. с., среди подержанных — 44%. Это значит, что практически каждый второй автомобиль при ввозе окажется дороже», — отметил глава «Автостата» Сергей Целиков.
Наиболее сильно подорожание затронет популярные кроссоверы и седаны, включая Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3 и X5, Hyundai Palisade и Santa Fe. В группе риска также оказались Toyota Highlander, Kia Sorento и Carnival. Для части мощных машин, как отметил Целиков, ввоз в страну может стать экономически нецелесообразным.
Особое внимание эксперт обратил на электромобили и гибриды, чья мощность традиционно высока, что может привести к максимальному размеру сбора для этой категории транспорта. Дополнительным фактором роста цен станет ослабление рубля.
При этом на рынке остается широкий выбор автомобилей с двигателями до 160 л. с., на которые не распространяются повышенные ставки. В их числе японские праворульные модели (Freed, Fit, Corolla), а также Volkswagen Golf, Kia K3, Mazda 3, BMW X1, Mercedes-Benz C-Class и Audi A3.
Напомним, ранее стало известно, что Минпромторг подготовил проект изменений, которые сделают расчет ставок более детализированным, добавив в формулу еще один критерий.