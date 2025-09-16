Петербуржцам объяснили, как обманывают владельцев Apple

«Мошенники создают событие в iCloud Calendar, размещают в поле “Заметки” фишинговый текст и приглашают на него свой контролируемый электронный адрес. Затем эти приглашения автоматически переправляются другим пользователям, становясь рассылкой для обмана», — говорится в сообщении.
В сообщении жертве предлагают немедленно позвонить по указанному номеру для «отмены подозрительной транзакции». В ходе разговора злоумышленники под видом сотрудника службы безопасности убеждают установить вредоносное ПО, которое предоставляет им полный доступ к банковским реквизитам, паролям и личным данным на устройстве, уточняет «Мойка78».
Для защиты специалисты рекомендуют никогда не звонить по номерам из непроверенных уведомлений, не устанавливать программы по совету незнакомцев, проверять оповещения только через официальное приложение или сайт Apple, а также обязательно использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять ПО.
