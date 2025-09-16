Умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин

Уточняется, что Виктор Турыгин был призван в ряды Красной Армии в 1944 году, когда ему было 17 лет. После обучения в Пятигорском танковом училище в звании командира танкового орудия он освобождал Украину и Польшу, участвовал в охране освобожденных территорий Северного Кавказа, занимался ликвидацией диверсионных групп и остатков фашистских формирований на территории Польши. В 1947 году вернулся в Новгород. Работал техником в учреждениях связи и отделе метрологии на заводе «Планета».