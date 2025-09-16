Ричмонд
СБУ объявила в розыск Эллу Памфилову

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Это следует из базы данных украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Памфилову объявили в розыск в 2024 году. Главе ЦИК РФ заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Памфилова с 2018 года находится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше