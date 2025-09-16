Памфилову объявили в розыск в 2024 году. Главе ЦИК РФ заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».
Памфилова с 2018 года находится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.