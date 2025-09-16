Жителя Брянской области осудили на 18,5 года по делу о госизмене

Установлено, что подозреваемый через мессенджер Telegram установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, по заданию которого изъял из тайника взрывчатые вещества и должен был перенести в лесной массив рядом с г. Трубчевском Брянской области и ожидать дальнейших указаний. В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ.