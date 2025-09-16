В Подмосковье будут судить автора книги с призывами к экстремизму

«Пушкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. “а” ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Уголовное дело направлено в Ивантеевский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023-го обвиняемая под псевдонимом Алена Полынь создала литературное произведение «Мое имя Полынь», содержание которого было направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении этих людей. Затем женщина обратилась в издательство, которое выпустило ее книгу тиражом около 200 экземпляров. Книги были размещены для продажи на одном из маркетплейсов. «Согласно заключению комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой судебной экспертизы, литературное произведение содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — отметили в пресс-службе.
Вину писательница не признала.
В подмосковном ГСУ СК России уточнили, что женщина продавала книги с января 2020-го по декабрь 2023 года. Там содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. «Проведены обыски по месту жительства обвиняемой и ее родственников, осуществлены допросы, изъята литература, компьютерная техника и другие предметы, имеющие значение для следствия. Получены заключения лингвистической и компьютерно-технической экспертизы», — добавили в пресс-службе.