В Подмосковье будут судить автора книги с призывами к экстремизму

По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023-го обвиняемая под псевдонимом Алена Полынь создала литературное произведение «Мое имя Полынь», содержание которого было направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении этих людей. Затем женщина обратилась в издательство, которое выпустило ее книгу тиражом около 200 экземпляров. Книги были размещены для продажи на одном из маркетплейсов. «Согласно заключению комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой судебной экспертизы, литературное произведение содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — отметили в пресс-службе.