Не выдержала нагрузки: судэксперты сказали о причинах пожара в старинной церкви в Жабинковском районе

Напомним, днем 24 июля вспыхнул пожар в церкви Святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки. Жабинковского района. Тушение пожара осложнялось как планировкой деревянных конструкций, так и самого здания, и в результате старинная деревянная церковь XVIII века, являющаяся памятником архитектуры, сгорела полностью. Судебный эксперт, установив очаг пожара и внимательно изучив место первичного возгорания, а также результаты лабораторного исследования, установил, что причиной ЧП стало короткое замыкание вводного электрического кабеля энергоснабжения сооружения. А к короткому замыканию привел аварийный режим работы электросети, банально не выдержавшей нагрузки: к ней одновременно подключили энергоемкое оборудование, которое использовали для проведения ремонтно-восстановительных работ.