Сколько выходных будет у казахстанцев в октябре

В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 27 октября. Таким образом, у граждан будет три дня отдыха подряд — с 25 по 27 октября.
При пятидневной рабочей неделе выходными будут 25, 26 и 27 октября;
При шестидневной неделе отдых предусмотрен 25 и 26 октября, а 27-е станет рабочим днем.
В итоге в октябре при пятидневной неделе казахстанцев ждут 9 выходных и 22 рабочих дня.
Напомним, День Республики — единственный национальный праздник страны. Он был учрежден в честь Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР, принятой 25 октября 1990 года. В 1995 году указом Президента дата получила статус национального праздника.
В 2001 году День Республики утратил статус национального праздника и стал государственным. В 2009 году его празднование отменили.
В 2022 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. День, в который была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана, Глава государства назвал первым шагом Казахстана на пути к Независимости.