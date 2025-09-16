Пес Оччо породы папильон из Перми стал самым старым в России

В России зафиксирован новый мировой рекорд среди собак породы папильон. Почетный титул самого старого представителя этой породы теперь принадлежит псу по кличке Оччо, который живет в Перми. На момент подтверждения рекорда ему исполнилось 19 лет и 267 дней.
Официальное признание рекорд получил 18 августа 2025 года. Его зафиксировали эксперты Международной Книги Рекордов INTERRECORD, а также внесли в российский Реестр рекордов — главную базу национальных достижений.
Оччо родился 29 ноября 2005 года. Полное имя, внесенное в документы Российской кинологической федерации, — Оччо от Панлы Шарм. Уникальный возраст пса подтвержден с помощью клейма и щенячьей метрики.
Порода папильон — одна из старейших декоративных пород, известная с XVI века. В переводе с французского слово «papillon» означает «бабочка», и это связано с формой ушей собак, напоминающей крылья. В среднем такие собаки живут 14−16 лет, так что Оччо заметно превзошел обычный возрастной предел.
До этого случая самым пожилым папильоном считался пес по кличке Кирби (Ch. Loteki Supernatural Being), проживший почти 16 лет и прославившийся победой на выставке Westminster Kennel Club Dog Show в США. Однако Оччо побил этот рекорд почти на четыре года, установив новый возрастной рубеж для породы.
Хозяин рекордсмена, Александр Куликов, рассказал, что секрет долголетия — в любви, стабильности, качественном питании и внимательном уходе. Всё это помогло Оччо прожить почти два десятилетия, оставаясь активным и любимым членом семьи.
До Оччо звание самой долгоживущей собаки породы папильон принадлежало собаке по кличке Энрика, прожившей 19 лет и 139 дней. Оччо превзошел и этот результат.
Рекорд зарегистрирован в категории «Официальное Превосходство», что подтверждает его международную значимость. Этот случай стал важным примером того, насколько важен уход и условия жизни даже для таких миниатюрных пород.
Оччо теперь не просто собака из Перми — он символ долголетия и нового стандарта в мире кинологических рекордов.