Пес Оччо породы папильон из Перми стал самым старым в России

До этого случая самым пожилым папильоном считался пес по кличке Кирби (Ch. Loteki Supernatural Being), проживший почти 16 лет и прославившийся победой на выставке Westminster Kennel Club Dog Show в США. Однако Оччо побил этот рекорд почти на четыре года, установив новый возрастной рубеж для породы.