Строители возвели все семь этажей нового корпуса омского КХМЦ

В Омске в новом операционном корпусе областного Клинического медико-хирургического центра возвели все семь его запланированных этажей. Во вторник, 16 сентября, об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко на своем Телеграм-канале.
Далее строители начали монтировать внутренние стены и закрывать тепловой контур. По проекту общая площадь здания составит 6,7 тыс. кв. м. Там планируют разместить операционный блок, отделение реанимации, лабораторию и общебольничные зоны.
Сдать данный корпус в эксплуатацию должны к лету 2026 года. Медицинскую помощь там будут оказывать нуждающимся в ней жителям Омской области, в том числе бойцам СВО.
