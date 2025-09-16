Ричмонд
Строители возвели все семь этажей нового корпуса омского КХМЦ

Далее рабочие начали монтаж стен внутри и закрытие теплового контура.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в новом операционном корпусе областного Клинического медико-хирургического центра возвели все семь его запланированных этажей. Во вторник, 16 сентября, об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко на своем Телеграм-канале.

Далее строители начали монтировать внутренние стены и закрывать тепловой контур. По проекту общая площадь здания составит 6,7 тыс. кв. м. Там планируют разместить операционный блок, отделение реанимации, лабораторию и общебольничные зоны.

Сдать данный корпус в эксплуатацию должны к лету 2026 года. Медицинскую помощь там будут оказывать нуждающимся в ней жителям Омской области, в том числе бойцам СВО.

Ранее «КП Омске» сообщала, что омские медики провели сложнейшую операцию годовалому ребенку на спинном мозге.