В Липецке прошел семинар «Эмоциональный интеллект руководителя»

Участники узнали, как уровень эмоционального интеллекта влияет на успех и эффективность работы в команде, зачем руководителю понимать собственный уровень EQ для лидерского роста, в чем суть опытных и стратегических доменов эмоционального интеллекта и многое другое. Гости активно делились опытом, выполняли практические задания и работали в малых группах, что позволило не только получить теоретические знания, но и сразу опробовать их на практике.