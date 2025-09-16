В Липецке прошел семинар «Эмоциональный интеллект руководителя»

Практический семинар «Эмоциональный интеллект руководителя» состоялся 10 сентября в Липецке в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении экономического развития Липецкой области.
Мероприятие собрало более 30 руководителей компаний, предпринимателей и самозанятых. Экспертом и ведущей практикума выступила тьютор по развитию эмоционального интеллекта с международной сертификацией EACEIP, тренер Министерства экономического развития РФ и руководитель центра «Бизнес-Развитие» Татьяна Максимова. Она познакомила участников с практическими инструментами развития эмоционального коэффициента (EQ).
Участники узнали, как уровень эмоционального интеллекта влияет на успех и эффективность работы в команде, зачем руководителю понимать собственный уровень EQ для лидерского роста, в чем суть опытных и стратегических доменов эмоционального интеллекта и многое другое. Гости активно делились опытом, выполняли практические задания и работали в малых группах, что позволило не только получить теоретические знания, но и сразу опробовать их на практике.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.