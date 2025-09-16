В Госдуме разработали проект об ответственности за продажу вейпов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым разработали законопроект об административной ответственности за продажу вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Настоящим законопроектом предлагается ввести административную ответственность за розничную и оптовую продажу устройств для потребления никотиносодержащих изделий или никотиносодержащих жидкостей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом также предлагается ввести определение устройств для потребления никотиносодержащих изделий, а также никотиносодержащих жидкостей, так как данные определения отсутствуют в действующем законодательстве.
За розничную и оптовую продажу вейпов проектом предусматриваются штрафы для граждан — от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей.
Кроме того, Миронов призвал лидеров думских фракций поддержать данный проект. Лидер партии направил официальные письма руководителям фракций в Госдуме с предложением вступить в соавторство в разработанный проект. Документы также имеются в распоряжении агентства.
«Актуальность законопроекта вызвана ростом популярности электронных систем доставки никотина, в том числе среди детей. Проблема зависимости, связанной с курением вейпов, обостряется тем, что они не издают запаха и не предполагают горения. Из-за этого курильщики могут использовать эти устройства где угодно. Они перестают работать лишь в тех случаях, когда разряжаются или когда в них заканчивается никотиновая жидкость. Это означает, что курить эти приспособления можно беспрерывно, что оказывает колоссальный вред здоровью из-за больших объёмов потребления никотина», — сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что электронные сигареты также могут взрываться во время использования и наносить физические увечья курильщикам. «А поскольку производство вейпов никак не регламентируется, высоки риски выпуска в оборот устройств, которые крайне опасны для использования», — подчеркнул глава фракции.
Соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости добавил, что полный запрет вейпов — это защита здоровья людей и «перекрытие каналов» для контрабанды.
«Это справедливо по отношению и к молодёжи, и к обществу в целом», — подытожил депутат.