В Госдуме разработали проект об ответственности за продажу вейпов

«Актуальность законопроекта вызвана ростом популярности электронных систем доставки никотина, в том числе среди детей. Проблема зависимости, связанной с курением вейпов, обостряется тем, что они не издают запаха и не предполагают горения. Из-за этого курильщики могут использовать эти устройства где угодно. Они перестают работать лишь в тех случаях, когда разряжаются или когда в них заканчивается никотиновая жидкость. Это означает, что курить эти приспособления можно беспрерывно, что оказывает колоссальный вред здоровью из-за больших объёмов потребления никотина», — сказал Миронов РИА Новости.