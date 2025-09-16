Первое судно из Хабаровска прибыло в китайский Фуюань по новым правилам

С 15 сентября россияне получили возможность въезжать в Китай без визы. Новые правила сразу же отразились на активности жителей. В первый же день работы режима пассажиропоток через пограничный пункт Фуюань заметно увеличился. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".