Первое судно из Хабаровска прибыло в китайский Фуюань по новым правилам

С 15 сентября россияне получили возможность въезжать в Китай без визы. Новые правила сразу же отразились на активности жителей. В первый же день работы режима пассажиропоток через пограничный пункт Фуюань заметно увеличился. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Утром 15 сентября, в 9:30 по пекинскому времени, к пристани речного пункта пропуска Фуюань пришвартовалось первое судно с пассажирами, выехавшими из Хабаровска, сообщает китайское издание Biang.ru.
Сотрудники пограничного пункта усилили работу, чтобы не допустить задержек. Были задействованы дополнительные силы для оформления документов и досмотра багажа. Это позволило обеспечить бесперебойное движение через границу.
Представители китайской стороны рассказали, что упрощение въезда будет способствовать развитию туризма и экономики приграничных городов. Теперь россияне могут находиться на территории КНР до 30 дней без оформления визы. Жители Хабаровска и соседних регионов уже начали активно пользоваться возможностью поездок в Фуюань.