Разработка физиков упростит анализ наноматериалов из углерода

В этой модели воображаемая частица находится на плоскости в начале координат и делает три шага одинаковой длины в случайных направлениях внутри решетки из атомов углерода. Свойства этой решетки, в том числе ее спектральные характеристики, можно вычислить при помощи многократного применения простых математических операций. Такой способ позволяет описывать материал без громоздких вычислений, причем ученые предполагают, что таким образом можно описывать не только аналоги графена, но и фуллерены — шарообразные структуры из атомов углерода.