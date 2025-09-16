На Земле зафиксировали новую магнитную бурю

Утром в понедельник в лаборатории сообщили о начале сильнейшей за три месяца магнитной бури. Так как событие произошло под воздействием корональной дыры, оно будет нестабильным и, скорее всего, состоящим из серии отдельных всплесков по несколько часов. Общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит четыре-шесть суток.