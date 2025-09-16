В Шалинском районе Чечни прошел муниципальный этап конкурса «#Вместеярче»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#Вместеярче» состоялся 9 сентября на базе эколого-биологической станции Шалинского района Чеченской Республики. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
На конкурсе рисунков и плакатов были представлены 96 работ. Такие события повышают исследовательский и познавательный интерес детей к темам сохранения ресурсов и «зеленой» энергетики. Также они развивают у подрастающего поколения культуру бережного отношения к окружающей среде.
В номинации «Огни большого города» победили Ибрагим Байгираев с работой «Уличный фонарь г .Шали» и Сафия Исламова с работой «Свет ночного города». В номинации «Мой атом» лучшим стал Магомед Исламов с рисунком «Атом на благо Родины». Победители в муниципалитете примут участие в региональном этапе конкурса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.