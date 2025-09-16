8 360 кубометров грязи: приморские спасатели очищают русло Первой речки

Масштабная операция по спасению одной из важнейших городских артерий Владивостока продолжается. Приморские спасатели ведут активные работы по расчистке и углублению русла реки Первая речка, чтобы предотвратить новые подтопления городских территорий. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на министерство ГОЧС Приморского края.
Критическая ситуация сложилась из-за многолетнего засорения русла. Река постепенно теряла свою пропускную способность, что привело к регулярным выходам воды за пределы берегов и подтоплению прилегающих территорий.
По словам заместителя директора ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Андрея Веревкина, выполнен первый этап работ. «По поручению губернатора края Олега Кожемяко расчистили первый объект на реке, сейчас будем переправлять технику на второй участок. Всего было пройдено 1100 метров береговой линии на общей площади 9 595 квадратных метров. Изъято 8 360 кубических метров наносного грунта», — Андрей Веревкин.
Министерство по делам ГОЧС совместно с агентством по гидротехническим сооружениям активно работает не только во Владивостоке, но и на водных объектах восьми муниципальных образований Приморского края.
Ранее «КП» писала, что с октября в Приморье начнется эксперимент по легализации гостевых домов.