8 360 кубометров грязи: приморские спасатели очищают русло Первой речки

По словам заместителя директора ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Андрея Веревкина, выполнен первый этап работ. «По поручению губернатора края Олега Кожемяко расчистили первый объект на реке, сейчас будем переправлять технику на второй участок. Всего было пройдено 1100 метров береговой линии на общей площади 9 595 квадратных метров. Изъято 8 360 кубических метров наносного грунта», — Андрей Веревкин.