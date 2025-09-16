В Ростовской области оформили 120 кг говядины, произведенных из свинины

На одном из предприятий Ростовской области 120 кг говядины произвели из партии свинины. Это несоответствие заметили во время проверки электронных документов в системе «Меркурий», рассказали в управлении Россельхознадзора.
Оказалось, электронный ветеринарный документ с нарушением оформил уполномоченный специалист предприятия.
По факту произошедшего в адрес предприятия уже направили предостережение с требованием строго соблюдать все установленные правила. Производственные документы на всю партию продукции аннулировали.
Напомним, ранее в посевах подсолнечника в Веселовском районе Ростовской области обнаружили превышение нормы пестицида.
