В Курской области прошел тренинг «Секреты семейного благополучия»

«Семейное благополучие — это не просто отсутствие конфликтов, это гармония, основанная на взаимном уважении, поддержке и общих ценностях. Когда в семье царят любовь и понимание, когда каждый член семьи чувствует себя ценным и услышанным, это создает крепкую основу для счастливой и полноценной жизни», — отметила педагог-психолог Екатерина Климова.