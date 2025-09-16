Ричмонд
В Курской области прошел тренинг «Секреты семейного благополучия»

Участники мероприятия научили снимать эмоциональное напряжение.

Источник: Национальные проекты России

Тренинг «Секреты семейного благополучия» провели специалисты центра соцпомощи «Добродея» города Железногорска Курской области при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве социального обеспечения, материнства и детства региона.

Через выполнение специальных упражнений участники учились вербально и невербально выражать свои чувства и осваивали технику снятия эмоционального напряжения. Одним из ключевых этапов занятия стало совместное рисование дерева семейного благополучия, которое позволило детям и родителям наглядно представить фундаментальные принципы достижения гармонии в семейных отношениях.

«Семейное благополучие — это не просто отсутствие конфликтов, это гармония, основанная на взаимном уважении, поддержке и общих ценностях. Когда в семье царят любовь и понимание, когда каждый член семьи чувствует себя ценным и услышанным, это создает крепкую основу для счастливой и полноценной жизни», — отметила педагог-психолог Екатерина Климова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.