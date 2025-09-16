В Татарстане прошел региональный этап форума «Россия — мои горизонты»

Во время фестиваля ребята приняли участие в профессиональных пробах «Учитель начальных классов», «Воспитатель дошкольного учреждения» и «Вожатый». Педагог-навигатор лицея «Алгоритм» провела с участниками квиз «Россия — мои горизонты». Также участники познакомились с работой РЖД и приняли участие в деловой игре «Однажды на переезде. Найди 15 ошибок». Кроме того, в ходе деловой игры «Мегаполис СИБУР» они познакомились с компанией и создали свой проект.