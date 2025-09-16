В Татарстане прошел региональный этап форума «Россия — мои горизонты»

Региональный этап Всероссийского профориентационного форума «Россия — мои горизонты» состоялся 10 сентября на базе технологического лицея «Алгоритм» в деревне Куюки Республики Татарстан. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Форум состоялся в формате фестиваля профессий. В нем приняли участие более 250 школьников республики — участников проекта «Билет в будущее». Они посетили профессиональные пробы, серию мастер-классов и лекций от работодателей, учреждений высшего и среднего образования.
Во время фестиваля ребята приняли участие в профессиональных пробах «Учитель начальных классов», «Воспитатель дошкольного учреждения» и «Вожатый». Педагог-навигатор лицея «Алгоритм» провела с участниками квиз «Россия — мои горизонты». Также участники познакомились с работой РЖД и приняли участие в деловой игре «Однажды на переезде. Найди 15 ошибок». Кроме того, в ходе деловой игры «Мегаполис СИБУР» они познакомились с компанией и создали свой проект.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.