В Перми взыскана компенсация с владельца собаки, укусившей ребенка

По обращению законного представителя несовершеннолетней девочки прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку по факту причинения вреда здоровью.
В июне восьмилетний ребенок заявительницы получил травму на прогулке в результате нападения собаки. Установлено, что у собаки есть владелец — мужчина, который не принял должных мер, направленных на безопасное нахождение своего питомца в общественном месте. В результате пострадавшая девочка была госпитализирована, ей потребовалось лечение укушенных ран и курс коррекционной психологической помощи.
Поскольку здоровью ребенка был причинен вред, не подпадающий под признаки уголовно наказуемого деяния, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об установлении в отношении владельца собаки гражданско-правовой ответственности и компенсации морального вреда.
Орджоникидзевский районный суд г. Перми удовлетворил иск прокурора. Хозяин кусачей собаки выплатит семье пострадавшей девочки 50 тысяч рублей.
После вступления решения суда в законную силу надзорный орган проконтролирует фактическое исполнение.