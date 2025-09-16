Ричмонд
В Перми взыскана компенсация с владельца собаки, укусившей ребенка

По обращению законного представителя несовершеннолетней девочки прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку по факту причинения вреда здоровью.

В июне восьмилетний ребенок заявительницы получил травму на прогулке в результате нападения собаки. Установлено, что у собаки есть владелец — мужчина, который не принял должных мер, направленных на безопасное нахождение своего питомца в общественном месте. В результате пострадавшая девочка была госпитализирована, ей потребовалось лечение укушенных ран и курс коррекционной психологической помощи.

Поскольку здоровью ребенка был причинен вред, не подпадающий под признаки уголовно наказуемого деяния, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об установлении в отношении владельца собаки гражданско-правовой ответственности и компенсации морального вреда.

Орджоникидзевский районный суд г. Перми удовлетворил иск прокурора. Хозяин кусачей собаки выплатит семье пострадавшей девочки 50 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу надзорный орган проконтролирует фактическое исполнение.