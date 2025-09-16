В Перми взыскана компенсация с владельца собаки, укусившей ребенка

В июне восьмилетний ребенок заявительницы получил травму на прогулке в результате нападения собаки. Установлено, что у собаки есть владелец — мужчина, который не принял должных мер, направленных на безопасное нахождение своего питомца в общественном месте. В результате пострадавшая девочка была госпитализирована, ей потребовалось лечение укушенных ран и курс коррекционной психологической помощи.