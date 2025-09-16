В Красноярске завершается предолимпийский сбор фигуристов

16 сентября в Красноярске завершаются сборы фигуристов российской сборной перед олимпийским квалификационным турниром. В нашем городе тренировались Аделия Петросян и Алина Горбачева.
В своем телеграм-канале министр спорта края Денис Петровский сообщил, что на память о сборах фигуристам подарили подвеску-брелок — ее сделали местные мастера.
Квалификационный турнир к зимним Олимпийским играм 2026 года пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее мы писали, что красноярский хоккейный клуб «Сокол» обыграл воронежский «Буран» на домашнем льду в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.