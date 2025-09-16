Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске завершается предолимпийский сбор фигуристов

В Красноярске завершаются сборы фигуристов перед олимпийским квалификационным турниром.

Источник: Комсомольская правда

16 сентября в Красноярске завершаются сборы фигуристов российской сборной перед олимпийским квалификационным турниром. В нашем городе тренировались Аделия Петросян и Алина Горбачева.

В своем телеграм-канале министр спорта края Денис Петровский сообщил, что на память о сборах фигуристам подарили подвеску-брелок — ее сделали местные мастера.

Квалификационный турнир к зимним Олимпийским играм 2026 года пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее мы писали, что красноярский хоккейный клуб «Сокол» обыграл воронежский «Буран» на домашнем льду в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.