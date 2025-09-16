В Волгограде начнут активнее штрафовать за незаконные вывески

Согласно предлагаемым изменениям, районные чиновники получат дополнительные полномочия. Если поправки будут приняты, у специалистов появится право не только демонтировать незаконные вывески, но и штрафовать их владельца, составляя соответствующие протоколы об административном правонарушении.
Кроме того, отдельные изменения коснулись процесса согласования размещения вывесок на объектах культурного наследия. Теперь соответствующие разрешения будет выдавать не муниципалитет, а региональный комитет охраны объектов культурного наследия.
Отметим, в настоящее время пакет поправок проходит утверждение. Изменения вступят в силу сразу после его публикации.