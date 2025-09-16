Ричмонд
В Иркутске создали систему для отслеживания состояния мостов в реальном времени

Это продлит срок службы объектов транспортной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске молодые ученые разработали первый в России цифровой двойник моста. В этом и следующем году его хотят применить на двух мостах — через реки Олха и Ушаковка. Как сообщили КП-Иркутск в Росжилнадзоре, специалисты создали математическую модель для анализа данных датчиков, которая выявит дефекты, оценит ресурс и спрогнозирует проблемы конструкции.

— Можно будет отслеживать состояние объектов в реальном времени. Это приведет к экономии десятков миллионов рублей и продлению срока службы объектов транспортной инфраструктуры, — уточнили в пресс-службе Росжилнадзора.

Первый этап предпроектной подготовки завершен, и в ближайшее время подпишут контракты на монтаж оборудования. Также рассматривается вариант внедрения технологии на мосту через реку Лена в Усть-Куте.