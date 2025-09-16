В Сызрани прошел гастрономический фестиваль «Рыба — раки»

В шатре «Рыбный котелок» предлагали холодную окрошку, два вида ухи и другие блюда. Команда поваров одного из местных ресторанов приготовила около 100 литров старорусской окрошки с судаком на белом квасе. Другое заведение угощало посетителей ароматными жареными карасями, хрустящими стрипсами из рыбы и фирменной сливочной ухой с лососем и судаком. В общей сложности для фестиваля приготовили почти 200 литров первых блюд из рыбы.