В Сызрани прошел гастрономический фестиваль «Рыба — раки»

Гастрономический фестиваль «Рыба — раки» состоялся 6 сентября в Сызрани Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.
На мероприятии ведущие рассказывали про историю купеческой Сызрани, где одним из основных направлений торговли была знаменитая волжская рыба. Также на фестивале работала выставка маломерных судов, которые выпускает одно из предприятий города. На ней дети могли посидеть за рулем современного водного транспорта.
В шатре «Рыбный котелок» предлагали холодную окрошку, два вида ухи и другие блюда. Команда поваров одного из местных ресторанов приготовила около 100 литров старорусской окрошки с судаком на белом квасе. Другое заведение угощало посетителей ароматными жареными карасями, хрустящими стрипсами из рыбы и фирменной сливочной ухой с лососем и судаком. В общей сложности для фестиваля приготовили почти 200 литров первых блюд из рыбы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.