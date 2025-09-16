На угледобывающем предприятии в Ростовской области прошли учения

На угледобывающем предприятии в Ростовской области проверили готовность к ликвидации последствий возможных аварий. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.
Проверка прошла на производственном объекте II класса опасности. В учениях задействовали работников ООО «УглеТранс КФ» и представителей отряда военизированной горноспасательной части.
По легенде учений, на конвейере № 17, на установке по переработке техногенного сырья, произошло возгорание. Специалисты отработали тушение пожара и ликвидацию последствий происшествия.
По итогам учений работники предприятия получили положительную оценку, а спасатели подтвердили свои знания и навыки.
