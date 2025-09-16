ФСБ пресекла в Петербурге схему взяток за госпитализацию из зоны СВО

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность граждан России, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве. За 3,5 миллиона рублей они предлагали военнослужащим из зоны СВО госпитализацию и увольнение со службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.