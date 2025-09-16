ФСБ пресекла в Петербурге схему взяток за госпитализацию из зоны СВО

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность граждан России, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве. За 3,5 миллиона рублей они предлагали военнослужащим из зоны СВО госпитализацию и увольнение со службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
По данным спецслужбы, злоумышленники обещали организовать госпитализацию с постановкой фиктивного медицинского диагноза, при этом создавая видимость содействия со стороны сотрудников ФСБ.
В отношении фигурантов военными следователями СК России возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают возможную причастность задержанных к аналогичным случаям в регионе и ищут всех, кто мог пострадать от их схемы.