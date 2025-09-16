Водители Беларуси смогут целый день бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщает БелТА. Воспользоваться этой возможностью можно будет в течение понедельника, 22 сентября.
Акция с бесплатным проездом для водителей приурочена ко Дню без автомобиля, который завершит стартовавшую в Беларуси «Неделю мобильности». 22 сентября во всех областных городах и в 33 районных центрах Беларуси водители, которые предпочтут оставить свой автомобиль на стоянке, смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. Для получения этой льготы потребуется предъявить водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.
