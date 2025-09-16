В Омской области откроют российско-китайское производство

Перерабатывать природные ресурсы Сибири будет новое крупное предприятие, которое создадут в рамках российско-китайского партнерства. Проект планируют реализовать на территории омской ОЭЗ «Авангард». Об этом сообщил 15 сентября канал t.me/avangardoez.
Руководство особой экономической зоны провело переговоры с компаниями-представителями двух стран. Инвесторы собираются организовать переработку кедрового ореха и других продуктов тайги, а также масличных, зерновых и технических культур, произрастающих в Омской области.
«Представители ОЭЗ представили потенциальным инвесторам все преимущества и возможности, которые открываются при реализации проекта на территории особой экономической зоны, и пригласили российско-китайскую команду к сотрудничеству в Омске», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее «КП Омск» рассказала, что омские предприниматели продали в Китае сухое молоко на 1,5 млн юаней за 1,5 часа.