Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области откроют российско-китайское производство

Инвесторы планируют создать современное предприятие в особой экономической зоне.

Источник: Комсомольская правда

Перерабатывать природные ресурсы Сибири будет новое крупное предприятие, которое создадут в рамках российско-китайского партнерства. Проект планируют реализовать на территории омской ОЭЗ «Авангард». Об этом сообщил 15 сентября канал t.me/avangardoez.

Руководство особой экономической зоны провело переговоры с компаниями-представителями двух стран. Инвесторы собираются организовать переработку кедрового ореха и других продуктов тайги, а также масличных, зерновых и технических культур, произрастающих в Омской области.

«Представители ОЭЗ представили потенциальным инвесторам все преимущества и возможности, которые открываются при реализации проекта на территории особой экономической зоны, и пригласили российско-китайскую команду к сотрудничеству в Омске», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «КП Омск» рассказала, что омские предприниматели продали в Китае сухое молоко на 1,5 млн юаней за 1,5 часа.