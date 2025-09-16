Адвокат из Башкирии подозревается в мошенничестве против военнослужащих

Глава СУ СКР России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение участника специальной военной операции из Башкирии. Многодетный отец, ветеран СВО, пожаловался на адвоката, который, по его словам, систематически обманывает военнослужащих, обращающихся за юридической помощью.
Региональное управление СК уже начало проверку по факту возможного мошенничества. В пресс-службе ведомства добавили, что Бастрыкину доложат о результатах рассмотрения обращения.
