На московском портале «СтроимПросто» запустили раздел для застройщиков

Раздел, помогающий застройщикам адаптироваться к требованиям по оснащению строительных площадок техническими средствами объективной фиксации (ТСОФ), появился на портале «СтроимПросто». Развитие электронных сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
ТСОФ — это системы видеонаблюдения и датчиков, обязательные для мониторинга строительных площадок. Их использование помогает оперативно выявлять нарушения и повышает безопасность на объектах. Раздел включает пошаговые инструкции по внедрению ТСОФ в соответствии с требованиями департамента информационных технологий и Мосгосстройнадзора.
«В разделе представлен перечень необходимого оборудования, требования к передаче данных в городские системы, а также разъяснения по процедуре подключения. Сервис включает пошаговые инструкции по организации мониторинга строительных площадок, актуальные шаблоны документов для подачи в контролирующие органы, а также технические рекомендации по оснащению объектов специальным оборудованием для отслеживания хода строительных работ», — отметил Владислав Овчинский.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.