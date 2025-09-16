Во Владивостоке врачи центра медицины катастроф сдвинули автомобиль

Врачи сдвинули автомобиль, преграждавший путь скорой помощи. Героический поступок медиков центра медицины катастроф попал в сеть, сообщает пресс-служба КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока».
Сообщить об опечатке.
Инцидент произошел в районе улицы Прапорщика Комарова. Реанимобиль Территориального центра медицины катастроф выезжал из гаража, чтобы доставить бригаду на вертолетную площадку, однако проехать из-за заставленных обочин дорог он не смог.
Водители Леонид Бевза и Николай Саломакин вместе с прохожими раскачали мешавшую иномарку и отодвинули ее в сторону, освободив себе проезд. После этого врачи направились к аэродрому.
«Мы благодарим наших специалистов за профессионализм и смекалку, а неравнодушных граждан за помощь сотрудникам ТЦМК!», — подчеркнули в учреждении.